Dieven viseren airbags en navigatiesystemen van BMW’s in Zonhoven MMM

28 augustus 2020

16u11 0 Zonhoven De politie onderzoekt een achttal inbraken in BMW’s die gepleegd werden in de nacht van donderdag op vrijdag. De inbraken vonden allemaal plaats in Zonhoven.

De politie kreeg vrijdagochtend verschillende meldingen binnen van inbraken in voertuigen. Dat gebeurde bij maar liefst achttal voertuigen in Zonhoven. Het ging telkens om BMW’s. De verdachten sloegen telkens een ruit in om zich toegang te verschaffen tot de binnenzijde van de wagen. Ze gingen voornamelijk aan de haal met het navigatiesysteem en airbags.

Het labo van de federale politie kwam ter plaatse voor sporenonderzoek. De politie Limburg Regio Hoofdstad zet het onderzoek naar de verdachten voort.