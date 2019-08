Dieven slaan zes keer toe BVDH

11 augustus 2019

In politiezone LRH sloegen dieven dit weekend zes keer toe. Dit was een eerste keer het geval vrijdagavond aan de Slachthuiskaai in Hasselt. Hier gingen ze aan de haal met elektronisch materiaal. Zaterdag waren er inbraken in de Zonhovense Wijerstraat, de Zonhovense Maaswinkelstraat, de Hasseltse Nellepetinstraat en de Konijnenstraat in Borgloon. In de nacht van zaterdag op zondag kregen ook bewoners van de Hasseltse Sint-Jozefstraat nog dieven over de vloer. De grootste buit was er in de Maaswinkelstraat, waar een BMW gestolen werd.