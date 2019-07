Dieven op ronde op Ter Donk RTZ

11 juli 2019

21u02

Dieven zijn donderdagmorgen binnen gedrongen in een zaak langs de Wijerstraat in Ter Donk, in Zonhoven. Op het eerste zicht namen de dieven toch niets mee. De politie stelde donderdagvoormiddag ook nog een inbraakpoging vast, even verderop aan de Schutenseweg. Daar kregen de boeven de voordeur niet open.