Dieven op ronde langs bedrijventerrein RTZ

18 oktober 2019

18u21 0

Dieven zijn in de nacht van donderdag op vrijdag langs geweest bij verschillende bedrijven op het bedrijventerrein De Waerde in Zonhoven. De politie kreeg er melding van twee zaakvoerders langs de Industrieweg-Zuid, waar de daders waren binnen geraakt. De precieze omvang van de buit is wel nog niet bekend. Ook op het recyclagepark in dezelfde straat drongen de daders binnen. Daar werd op het eerste zicht niets meegenomen.