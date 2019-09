Dieven binnen in drankenhal RTZ

26 september 2019

Dieven zijn in de nacht van woensdag op donderdag binnengedrongen bij Marlou Dranken aan de Halveweg in Zonhoven. Omstreeks 0.45 uur werd de inbraak opgemerkt. De daders braken een raam open en stalen vooral drank, een hoeveelheid sigaretten en een som geld. De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad kwam donderdag ter plaatse voor een onderzoek. Daardoor bleef de zaak ook tijdelijk gesloten. Het is helaas al de tweede keer deze maand dat de winkel inbrekers over de vloer krijgt.