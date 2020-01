Dief die list met landkaart gebruikt eindelijk opgepakt MMM

08 januari 2020

18u20 0 Zonhoven Een Roemeen van 41 die tal van diefstallen pleegde in België en Duitsland is eindelijk opgepakt op de luchthaven van Zaventem. De man sloeg ook toe in Lummen en Zonhoven en kon dankzij de Limburgse agenten worden gestopt.

De dader was niet aan zijn proefstuk toe en ging steeds op gelijkaardige wijze te werk. Hij sprak personen aan in een andere taal of in gebroken Nederlands en plaatste daarbij een landkaart over de voorwerpen die hij wilde ontvreemden. Nadien merkten de slachtoffers op dat hun gsm verdwenen was.

In Lummen en Zonhoven kon hij met die aanpak twee smartphones buitmaken.

Verder onderzoek wees uit dat de verdachte ook gelinkt kon worden aan diefstallen in het hele land en in Duitsland. Bij iedere diefstal werd dezelfde werkwijze gehanteerd. De verdachte werd eind december 2019 onderschept op de luchthaven in Zaventem en werd naar het politiekantoor van de politie Limburg Regio Hoofdstad overgebracht. De verdachte, een 41-jarige man uit Roemenië, werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt en werd aangehouden.