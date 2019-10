Cadeautje van de nieuwe Vlaamse regering: Zonhoven krijgt plots 1.476.384,03 euro extra Toon Royackers

03 oktober 2019

19u33 1 Zonhoven Gejuich op het college van burgemeester en schepenen deze week. Zonhoven mag de volgende zes jaar rekenen op 1.476.384,03 euro extra. Een gevolg van een van de eerste beslissingen van de kersverse Vlaamse regering.

Dat heeft burgemeester Johny De Raeve (Open VLD) zelf becijferd en wordt nu ook bevestigd door Vlaams Minister Lydia Peeters (Open Vld). “Het extra geld voor onze gemeente komt van het nieuw ‘Open Ruimtefonds’”, aldus burgemeester De Raeve. “Vroeger waren centrumsteden vaak bevoordeeld bij het toekennen van gemeentelijke subsidies. Nu wordt daar een correctie op gedaan. Ook gemeenten met meer open ruimte zoals Zonhoven, krijgen meer financiële middelen voor investeringen. Het geld komt vrij vanaf volgend jaar, en krijgen we dan verspreid over zes jaar ter onzer beschikking. Wat we met het extra budget gaat doen? Dat moeten we allemaal nog inplannen. We zijn nu nog volop bezig met onze begroting tot 2025. Het staat vast dat Zonhoven meer financiële ademruimte heeft en dat is natuurlijk goed nieuws.”