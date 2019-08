Buurman betrapt inbreker in fietsspeciaalzaak Toon Royackers

21 augustus 2019

14u48 1 Zonhoven Een inbreker heeft woensdagochtend omstreeks 0.40 uur proberen in te breken bij fietshandel ‘Blue Bike’ langs de Heuvenstraat in Zonhoven.

De buren werden plots wakker van een loeiharde slag. Toen ze buiten gingen kijken, zagen ze een inbreker bij de deur van de fietsenhandel staan. Hij had al een zware boordsteen door het glas gegooid. De dief stond op het punt om naar binnen te gaan, maar omdat hij de buurman zag, sloeg hij te voet op de vlucht. De getuige spurtte nog even achter hem aan, waardoor de dader ook nog eens zijn zaklamp verloor. Ter hoogte van het warenhuis Albert Heyn sprong de man met witte sportschoenen in een grijze monovolume met Duitse nummerplaat. Dat signalement werd snel doorgegeven aan de lokale politie Limburg Regio Hoofdstad.

Enkele inwoners van Termolen hadden de verdachte wagen met twee inzittenden even voordien ook al eens opgemerkt in een bos. Een patrouille van de politiezone zag later in de nacht de grijze bestelwagen in Hasselt rondrijden. Aan boord bevonden zich een bestuurder en een passagier met witte sportschoenen. Het tweetal werd daarop meegenomen voor verhoor. De brandweerpost Hasselt moest woensdagochtend ter plaatse komen om de gesneuvelde toegangsdeur van de fietsenhandel voorlopig dicht te timmeren.