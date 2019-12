Burgemeester Johny De Raeve (Open Vld) kiest niet tussen groen of geel: “Zolang er maar een voldoende liberaal beleid wordt gerealiseerd” EWH

04 december 2019

14u32 0

Bij Open Vld stelt men momenteel openlijk de vraag welke samenstelling van de federale regering de voorkeur krijgt: paars-groen (met Groen) of paars-geel (met N-VA). Onze krant legde die vraag voor aan burgemeester van Zonhoven Johny De Raeve (Open Vld). “Welke kleur is minder van belang, zolang er maar een voldoende liberaal beleid wordt gerealiseerd", zegt de burgemeester. “Ik hoop wel dat er spoedig een nieuwe regering van start zal kunnen gaan. Ik roep dan ook iedereen op om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Het was bijzonder onverantwoord dat de N-VA de vorige regering met een duidelijke socio-economische agenda heeft doen vallen. Daardoor zit het land nu al een jaar zonder regering en is de begroting ontspoord.”

In de nieuwe regering is het volgens de burgemeester belangrijk dat er aandacht is voor de mensen die werken en gewerkt hebben, de economie, de begroting en de toekomst van het land. “We staan al te lang stil. Ik zou zeggen: welke kleur een kat heeft maakt niet uit, zolang ze maar muizen vangt”, aldus De Raeve.