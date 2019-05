Buren Dellestraat zijn sluikverkeer beu (en blokkeren even de weg) Toon Royackers

22 mei 2019

20u18 0 Zonhoven Buurtbewoners van de Dellestraat, de Lange Schouwenstraat en de Beskensstraat in Zonhoven zijn het veelvuldige sluikverkeer in hun straten zat. Door de wegenwerken op de N72-Wijerstraat is een omleidingsroute voorzien langs de N74 en de E314, maar veel bestuurders verkiezen toch nog altijd de kleinere binnenwegen. Met een petitie haalde de buurt al ruim driehonderd handtekeningen op.

De wegenwerken en de daarbij horende omleiding zorgden al even voor een hevige discussie op de gemeenteraad. “En we snappen best dat er tijdelijke hinder kan zijn bij wegenwerken,” zeggen buurtbewoners en initiatiefnemers Stephan Eelens en Sonia Vandeborne. “Maar de omleidingsroute is van het begin verkeerd aangepakt. Het kon nooit de bedoeling zijn dat zo veel verkeer langs deze kleinere straten werd geleid. Dat was ons in het begin ook zo beloofd. Maar nu staan hier files tijdens de spitsuren. Zelfs trucks banen zich een weg door de kleine straten, en dat terwijl hier ook de omleidingsroute voor fietsers langs deze wegen loopt. Heel onveilig allemaal.”

Tijdelijke maatregelen

De buurt vraagt om tijdelijke maatregelen te nemen om het sluikverkeer in te perken. “Dat kunnen bijvoorbeeld verkeersremmers zoals wegversmallingen zijn. Dat ontmoedigt mensen om nog langer de binnenwegen te gebruiken. Die zijn uiteraard niet gemaakt om al het verkeer tussen Hasselt en Beringen te slikken.” Met hun petitie en 300 handtekeningen trokken ze al naar het gemeentehuis. Maar daar kregen ze naar eigen zeggen weinig gehoor. Woensdagavond kwam de buurt opnieuw samen, en blokkeerden ze uit protest even de Dellestraat.

Begrip

“Ik heb best begrip voor hun ongenoegen,” zegt schepen van mobiliteit Frederick Vandeput (Open VLD). “Maar met de werken die momenteel op de N72 Wijerstraat worden uitgevoerd, is straks wel een belangrijk zwart verkeerspunt weggewerkt. Dat is dus uiteindelijk een goede zaak, al kun je geen werken uitvoeren zonder hinder. In het begin hebben we onze signalisatie al wat aangepast op advies van de buurt. Op dit moment vind ik deze signalisatie een voorbeeld van hoe het eigenlijk moet. Meer kunnen we echt niet doen: de omleiding is vandaag duidelijk aangegeven.”

Nog even doorbijten

“Waarom we geen tijdelijke verkeersremmers plaatsen op die smalle wegen? Daarvoor hebben we advies gevraagd aan een verkeersdeskundige,” aldus schepen Frederick Vandeput. “En die vreest dat zo een wegversmallingen juist meer hinder en problemen gaat veroorzaken. En dat willen we al helemaal niet. Overigens: ik merk dat het sluikverkeer al een beetje is afgenomen. In het begin proberen mensen nog altijd langs de wegenwerken te rijden. Maar nu zullen bestuurders die in Zolder moeten zijn, ook wel merken dat ze beter de grotere omleidingsroute langs de snelweg volgen. Dat gaan gewoon veel sneller. De omleiding duurt – als alles volgens plan verloopt – tot september, anders ten laatste tot oktober. Dan is de N72 weer helemaal open, en is de hinder voorbij.”