Brandweer voorkomt erger in Zonhovense serviceflat De Parel Dirk Selis

03 mei 2020

21u49 0 Zonhoven Een brand in één van de appartementen van serviceflats de Parel in Zonhoven, zorgde zondagavond even voor onrust. Omstreeks 20.20 uur werd de brandweer opgeroepen voor een hevige rookontwikkeling aan het gebouw.

Brandweerzone Zuid West Limburg snelde samen met een ambulance en een MUG team ter plaatse. De lokale politie sloot even de omgeving af. Binnen kreeg de brandweer het vuur echter snel onder controle. Het bleek te gaan om een brand aan het kookfornuis, vermoedelijk door een vergeten kookpan op het vuur. Ambulanciers controleerden de aanwezige bewoners, maar geen van hen bleek ernstig gewond. De schade aan het getroffen appartement was gelukkig beperkt. Inmiddels is de omgeving weer vrijgegeven. Alle bewoners van het Pand kunnen in hun woning blijven.