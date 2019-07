Brand vernielt werkplaats net achter tankstation: omgeving preventief afgesloten Toon Royackers

04 juli 2019

12u18 0 Zonhoven Langs de Heuveneindeweg in Zonhoven heeft donderdagmorgen een hevige brand gewoed in een werkplaats, net achter het Q8 tankstation. De lokale politie sloot meteen de omgeving af uit voorzorg. Ook het verkeer tussen Hasselt en Zonhoven-centrum werd tijdelijk stil gelegd. Brandweerzone Zuid West Limburg kon uiteindelijk voorkomen dat de vlammen oversloegen naar de tankshop. De werkplaats zelf is helaas volledig vernield.

De eigenaarsfamilie Vandickelen en de aanwezigen werden kort voor tien uur zelf opgeschrikt door enkele luide knallen. Minuten later sloegen de vlammen al hoog door het dak naar buiten. Alle aanwezig konden op tijd wegrennen. Zij werden opgevangen door de buurtbewoners. “In de werkplaats waren kennelijk mazouttanks aanwezig,” zegt Luitenant Frederick Vanderhave van brandweerzone Zuid West Limburg. “Bovendien is er altijd een zeker gevaar met een tankstation zo vlakbij. Daarom hebben we meteen voldoende tankwagens en manschappen ingezet. Tussen de werkplaats en de tankshop met woning was echter een goede beveiligingsmuur aanwezig. Dat heeft ons erg geholpen tijdens de bluswerken. De brand is grotendeels beperkt gebleven tot de achterliggende werkplaats.” De gemeente Zonhoven liet via sociale media weten dat buurtbewoners best hun ramen en deuren gesloten konden houden.

De werkplaats is door het vuur wel grotendeels verloren gegaan. Even was in de ruime omgeving een grote rookpluim te zien. “Maar na een uurtje kregen het vuur helemaal onder controle,” besluit Luitenant Vanderhave. “De precieze oorzaak kennen we nog niet. Dat zal verder onderzoek nog moeten uitwijzen. Wel hebben we metingen uitgevoerd, omdat het oude dak nog bedekt was met de klassieke asbestplaten. Om die reden hebben we onmiddellijk heel veel water gespoten op de dakplaten. Zo konden we de verspreiding van de schadelijke asbestdeeltjes alvast tegengaan. Uit de resultaten blijkt nu ook dat de asbest alleen is neergekomen op de site zelf, en niet in de omgeving.”