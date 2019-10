Bewoners komen thuis van mis en betrappen inbreker: grote klopjacht levert niets op Toon Royackers

10 oktober 2019

08u39 0 Zonhoven De politie heeft woensdagavond een grote zoekactie gehouden in de buurt van de Waerde en de Berkenen in Zonhoven. Daar was een inbreker betrapt in een woning aan de Laambeekbroekweg.

’s Avonds kwamen de bewoners thuis van een mis, en betrapten een dief aan hun woning. De dader was al binnen gedrongen via het keukenraam. Een portefeuille met daarin zo een 200 euro was buit gemaakt. De dader kon echter nog snel ontkomen, waarna de politie met verschillende patrouilles ter plaatse snelde. Mogelijk ging het om meerdere personen die bij de inbraak betrokken waren. Getuigen zagen hen weglopen door de velden.

Onder meer aan de Berkenenstraat en de Breilaarschansweg werd gezocht, omdat de verdachten zich daar mogelijk schuil hielden. De politie zette daarvoor enkele speurhonden in. Een helikopter probeerde vanuit de lucht informatie te verzamelen. De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad liet woensdagavond via Facebook weten dat er een zoekactie aan de gang was, maar dat er voor de buurtbewoners geen reden was tot ongerustheid. Omstreeks 22 uur werd de actie afgeblazen. Of de daders gevat konden worden is nog niet bekend.