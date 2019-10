Bestuurder schrikt van overstekend everzwijn en slaat over de kop Toon Royackers

24 oktober 2019

09u33 2 Zonhoven Aan de Drij Dreven in Zonhoven is woensdagavond laat een bestuurder zwaargewond geraakt door een overstekend everzwijn. Het slachtoffer reed over de landelijke weg door het bos van Vogelsanck, toen het zwijn plots over de rijbaan holde.

De bestuurder probeerde het dier te ontwijken, maar begon daardoor met zijn wagen te slingeren. De auto sloeg uiteindelijk in de berm over de kop. De man moest met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht worden. In buurgemeente Heusden-Zolder gebeurde vorige week ook al een zwaar ongeval met wilde everzwijnen. Toen werden 19 dieren in één klap doodgereden, maar bleef de bestuurder gelukkig ongedeerd.