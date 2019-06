Bestuurder rijdt door middenberm om aan politiecontrole te ontsnappen RTZ

21 juni 2019

18u32 3 Zonhoven Donderdagavond heeft de lokale politie samen met de douane en de Vlaamse Belastingdienst grootschalige verkeerscontroles gehouden in Diepenbeek en Zonhoven. Langs de N74 in Zonhoven vloog een bestuurder over de middenberm, om nog snel aan de controle te ontsnappen. Hij kon even later alsnog aan de kant gehaald worden.

De vluchtende bestuurder bleek onder invloed van drugs, en hij had nog extra drugs op zak. In totaal werden tijdens de actie vier bestuurders betrapt die onder invloed rondreden. Twee personen kregen een proces-verbaal voor drugsbezit. “Helaas moeten wij vaststellen dat we bij elke verkeerscontrole, zowel overdag als ’s nachts, bestuurders betrappen op rijden onder invloed van drugs,” zegt korpschef Philip Pirard van de zone Limburg Regio Hoofdstad. De zone lanceerde vrijdag daarom nog een preventiecampagne tegen drugs in het verkeer.

Bij de actie werden alles samen 2.200 bestuurders gecontroleerd. Naast de drugs, werden ook dertien bestuurders betrapt die hun verkeersbelasting niet hadden betaald. De Vlaamse Belastingdienst inde bij hen voor 5.000 euro aan achterstallige belastingen. De ploeg van de Douane schreef verschillende boetes uit voor het rijden op rode mazout. Zij konden eveneens voor enkele duizenden euro’s aan achterstallige boetes innen. De politie zelf stelde meer dan zestig PV’s op voor allerlei verkeersinbreuken. Tijdens de actie werden vier voertuigen getakeld die niet verzekerd waren, of waarvan de bestuurder de achterstallige boetes of belastingen niet meer kon betalen.