Bestuurder en passagier gewond na klap tegen boom op Termolen Toon Royackers

19 september 2019

15u26 2 Zonhoven Op de Molenweg in Termolen (Zonhoven) zijn donderdagnamiddag een bestuurder en zijn passagier zwaargewond geraakt na een klap tegen een boom.

Het ongeval gebeurde omstreeks 14.05 uur vlakbij het kruispunt met de Hulskensweg. Getuigen zagen hoe een auto in de richting van Genk reed, maar ter hoogte van het kruispunt plots begon te slippen. De wagen gleed de berm in en smakte daar tegen een boom. Brandweerpost Genk moest ter plaatse komen om de twee inzittenden te bevrijden. Ook een MUG team snelde ter plaatse om hen de eerste zorgen toe te dienen. Beiden werden ze zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval bleef de Molenweg donderdagnamiddag even afgesloten voor het verkeer.