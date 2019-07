Bestuurder draait oprit van woning op om aan alcoholcontrole te ontsnappen (maar de politie trapt daar niet in) Toon Royackers

05 juli 2019

19u44 0 Zonhoven In de nacht van donderdag op vrijdag heeft de lokale politie een alcohol- en drugscontrole gehouden op verschillende locaties in de zone.

Aan de Wijvestraat in Zonhoven probeerde een bestuurder op een originele manier aan die controle te ontsnappen. Hij draaide vlak voor de controle een oprit van een woning op en deed alsof het zijn bestemming was. Dat was echter buiten de alerte politiemensen gerekend, die hem alsnog lieten blazen. De betrokken bestuurder bleek effectief onder invloed van alcohol te zijn. In totaal bliezen twee van de 176 gecontroleerde bestuurders aan de Wijvestraat positief. Eén minderjarige bestuurder werd betrapt achter het stuur zonder rijbewijs.