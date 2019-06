Bestelwagen kantelt na klapband op E314 Toon Royackers

27 juni 2019

09u30 0 Zonhoven Op de E314 in Zonhoven is donderdagmorgen een bestelwagen met aan boord drie werkmannen gekanteld. Hun wagen begon vermoedelijk te slingeren als gevolg van een klapband.

Bij het ongeval geraakten geen andere voertuigen betrokken. Het ongeval gebeurde kort na zeven uur in de richting van Nederland, net voor de afrit Park Midden Limburg. Door de klap was ook even één rijstrook versperd. Dat zorgde donderdagmorgen voor moeizaam verkeer en een file vanaf Zolder. Takeldiensten kregen de rijbaan omstreeks 7.30 uur opnieuw vrij, waarna de file zich langzaam oploste. De drie werkmannen liepen bij de klap lichte verwondingen op.