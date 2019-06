Bende die massaal drugsafval dumpte in Limburg is gevat Daders waren ook de uitbaters van het beruchte ‘drugsfabriekje’ in Zonhoven Toon Royackers

19 juni 2019

18u40 0 Zonhoven De bende die vorig jaar trucks vol met drugsafval dumpte in Hasselt, Hamont-Achel, Genk en Zonhoven is vandaag gevat. Dezelfde criminele organisatie had ook een berucht ‘drugsfabriekje’ in een landelijke hoeve aan de Kolveren in Zonhoven, waar het gerecht vorig jaar al was binnen gevallen. Vandaag vielen speurders gelijktijdig binnen op 24 locaties in België, Nederland en Duitsland. 22 verdachten zitten al in de cel.

“Nadat we vorig jaar geconfronteerd werden met grootschalige dumpingen van drugsafval zijn we een uitgebreid onderzoek gestart,” zegt Procureur Guido Vermeire van het Parket Limburg. “Eerst was er in juni 2018 die truck vol chemisch afval aan de Pukkelpopweide in Hasselt. Even later vonden we een bestelwagen met chemicaliën in Hamont-Achel. Een maand later werd het weer een hele vrachtwagen in Genk. Nadat in november alweer een truck vol troep gevonden werd aan de Bruinstraat in Zonhoven, vonden we plots een actief labo in dezelfde buurt.”

Toen de politie daar binnen viel, speelde zelfs de televisie nog. De daders hadden het duidelijk halsoverkop op een lopen gezet. In de afgelegen hoeve langs de Kolverenschansweg bleek een waar drugsfabriekje schuil te gaan. De muren, de vloer en het isolatiemateriaal in het gebouw waren zwaar aangetast, door de bijtende stoffen die bij de aanmaak van de drugs waren vrijgekomen. Volgens de politie moeten ook de producenten in bijzonder onveilige en ongezonde omstandigheden gewerkt hebben. Voor de hele omgeving was er trouwens ernstig gevaar op milieuschade en ontploffing. Daarom werd na de inval het nodige gedaan om de gevaarlijke stoffen weg te halen, onder begeleiding van de brandweer en de civiele bescherming.

Tot in China

Alle dossiers bleken al snel verband met elkaar te houden. Speurders ontdekten dat er een internationale handel bestond van producten via China en Roemenië tot in onze regio. Twee hoofdverdachten hadden het netwerk uitgebouwd in Limburg. Woensdagmorgen viel de politie daarom binnen op alle adressen in België, Nederland en Duitsland die aan de bende gelinkt werden. “Daarbij zijn in ons land nog eens drie cannabisplantages ontdekt,’ aldus Procureur Vermeire. “Veertien personen zijn gearresteerd. We konden vijftien luxevoertuigen in beslag nemen, net als 20.000 euro cash en drie vuurwapens. We zijn blij dat we konden samenwerken over de grens, want het ging duidelijk weer om een internationale bende. In Nederland zijn er zeven verdachten gevat, en werd zelfs voor 2,4 miljoen euro aan cash in beslag genomen. In Duitsland is eveneens een handlanger in de boeien geslagen.”

Polycriminele bende

“We kunnen dezelfde bende linken aan eerder opgerolde hennepplantages in Diest, Maaseik, Genk en enkele locaties in Nederland. Vast staat dat we het drugsmilieu in onze provincie vandaag een zware slag hebben toegebracht, door het oprollen van deze bende. Jammer genoeg is hier duidelijk veel geld mee gemoeid, waardoor het criminelen blijft aantrekken. Daarom blijft het verder een prioriteit voor ons. Het is duidelijk dat het hier om ‘polycriminele bende’ gaat, een bende dus die zich met meerdere louche zaken tegelijk bezig hield. We linken hen in het onderzoek nog aan diefstallen van voertuigen in Nederland, en zelfs aan een plofkraak in Duitsland.”

Verdachte brand

Toeval of niet, maar op 18 mei van dit jaar vloog de beruchte drugsboerderij op de Kolveren in Zonhoven ‘s nachts in lichterlaaie. Die was nochtans door de politie afgesloten en verzegeld. Meteen werd een onderzoek geopend, omdat de brand wel erg verdacht leekt. Of het effectief gaat om de bende die op die manier nog sporen probeerde uit te wissen, of dat het toch gaat om een toevallige brand is vandaag niet duidelijk.