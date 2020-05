Beiaardiers geven vijf weken lang liveconcert vanaf Pinksterzondag Emelie Wojcik

28 mei 2020

18u21 0 Zonhoven In Zonhoven weerklinken vanaf zondag 31 mei, op Pinksterzondag, de beiaardklokken in het centrum. Meer nog, vanaf dan kunnen Zonhovenaren er vijf zondagen na elkaar kunnen genieten van moderne en klassieke beiaardliederen.

Enkele weken geleden kreeg de gemeente van een vrijwilliger van Zonhoven Zorgt de vraag om de beiaardliedjes ‘van toen’ te spelen voor de ouderen in de buurt. Volgens de vrijwilliger in kwestie zou dat de ideale afleiding zijn nu ze weinig of geen bezoek krijgen door de coronacrisis. Ken Theunissen, beiaardier en leraar aan de Zonhovense muziekschool, was meteen gewonnen voor het idee. Hij stelde eerder al een soortgelijk idee voor. Na een positieve evaluatie met collega-beiaardier Wouter Vandevoort kreeg het idee nu groen licht.

Zo spelen beide beiaardiers vanaf 31 mei vijf opeenvolgende zondagen vanaf 15.30 uur een liveconcert vanuit de Zonhovense Sint-Quintinuskerk. Alle genres komen aan bod. Bovendien verbindt de gemeente nog een wedstrijd aan de concerten. Zo vormen de eerste letters van de vijf nummers die stipt om 16 uur gespeeld worden een woord. Wie tussen 28 juni om 16.15 uur en 1 juli om 10 uur het juiste antwoord naar tentakel@zonhoven.be mailt, maakt kans op een mooie prijs.