Auto uit de bocht

01 oktober 2019

18u48

Aan de Zwanenstraat in Zonhoven is dinsdagmorgen omstreeks één uur een bestuurder geslipt. Zijn wagen ramde enkele verkeersborden en belandde uiteindelijk in het struikgewas. Slachtoffer Frank K. (53) uit Heusden-Zolder liep bij de klap verwondingen op.