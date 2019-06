Auto en truck botsen op E314 Toon Royackers

24 juni 2019

19u04 2 Zonhoven Op de E314 in Zonhoven is maandagochtend een bestuurder zwaargewond geraakt na een klap tegen een truck. Het ongeval gebeurde omstreeks acht uur in de richting van Nederland, net ter hoogte van het Total tankstation.

De kleine bestelwagen botste om een nog onduidelijke reden achterop de vrachtwagen. Mogelijk was de bestuurder even in slaap gevallen of onwel geworden. Hij werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval was even één rijstrook versperd tijdens de ochtendspits. Maar takeldiensten kregen de rijbaan snel weer vrij. De verkeershinder bleef daardoor beperkt.