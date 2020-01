Adopteer eens een groenzone of rotonde EWH

22 januari 2020

18u37 0 Zonhoven Zonhovenaars die vinden dat hun gemeente best wat groener kan, kunnen binnenkort zelf aan de slag gaan. De gemeente zoekt namelijk lokale ondernemers die het ontwerp, de heraanleg en het onderhoud van een groenzone of rotonde willen overnemen.

Nog de hele maand januari gaat de gemeente op zoek naar ondernemers die groenzones en rotondes willen (her)aanleggen en gedurende een afgesproken termijn willen onderhouden. In ruil daarvoor mag de ondernemer er promotie maken door middel van een reclamebordje.

De gemeente selecteerde alvast enkele groenzones en rotondes voor de adoptie. Zo komen onder andere de rotondes aan de Genkerbaan – Boddenveldweg, Grote Hemmenweg – Blikveldweg en Zavelstraat – Dorpsplen in aanmerking voor onderhoud. Daarnaast ziet de gemeente graag een totale ‘make-over' in de groenzones rond onder andere tennisclub Basvelden, sporthal Ter Donk en overige rotondes verschijnen.

Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 31 januari inschrijven via een online formulier dat te vinden is op de website van de gemeente Zonhoven. In de eerste fase gebeurt de toekenning via loting. Na de inschrijvingsperiode kan nog altijd een aanvraag ingediend worden voor de overgebleven locaties.