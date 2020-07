56-jarige man verliest controle over stuur en botst tegen geparkeerd voertuig Birger Vandael

19 juli 2020



Aan de Halveweg in Zonhoven vond in de nacht van vrijdag op zaterdag omstreeks 1.30 uur een verkeersongeval plaats. Een 56-jarige man uit Heusden-Zolder verloor de controle over het stuur van zijn voertuig. Hij week daarbij van de rijbaan af en kwam in aanrijding met een geparkeerd voertuig. Dat voertuig schoof door de klap nog tegen een ander voertuig. De vijftiger raakte lichtgewond.