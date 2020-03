20 maanden cel voor Zonhovenaar (50) die zich vergrijpt aan vriendinnetjes van dochter Birger Vandael

20 maart 2020

16u24 1 Zonhoven De rechtbank van Hasselt heeft een 50-jarige Zonhovenaar bij verstek veroordeeld tot 20 maanden cel voor aanranding van de eerbaarheid. De man sloeg toe bij twee vriendinnetjes van zijn dochter. Met een smoesje zorgde hij ervoor dat ze bij hem bleven slapen of bij hem in de jacuzzi belandden, waar hij hen vervolgens betastte. De man wordt ook voor vijf jaar uit de rechten ontzet.

De feiten dateren van 2014 en 2015. De slachtoffers waren toen dertien en veertien jaar oud. De man ging slinks te werk. Zo belde hij in 2015 naar de moeder van de veertienjarige om te zeggen dat een aantal vriendinnen bij zijn dochter bleven slapen. In werkelijkheid zat zijn dochter zelf bij haar mama en was het slachtoffer alleen thuis bij de man. Toen ze wakker werd in de zetel, was beklaagde in haar borst aan het bijten.

Binnen tijdens omkleden

Een ander slachtoffer werd in haar achterwerk geknepen en stelde vast dat de man haar kamer binnenkwam tijdens het omkleden, terwijl ze nadrukkelijk had gezegd dat hij buiten moest blijven. Later volgden nog sms’jes als “schatje, ik mis u”.

Volgens de ex van de man zocht de Zonhovenaar kwetsbare meisjes uit. Volgens hem was het allemaal spelend bedoeld. Aan een burgerlijke partij en haar moeder moet hij in totaal 8.100 euro schadevergoeding betalen.