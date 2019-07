“Waterschaarste nu al erger dan vorige zomer”



Provincie én waterverbruikers nemen ingrijpende maatregelen

Toon Royackers

10 juli 2019

18u01 0 Zonhoven De waterschaarste is nu al erger dan vorige zomer. Waarnemend Gouverneur Michel Carlier kondigt voor donderdag 11 juli extra maatregelen aan. Uit een groot deel van de waterlopen mag helemaal geen water meer gepompt worden. Ook enkele belangrijke verbruikers, zoals viskwekerijen bereiden zich voor op een droge een warme zomer.

“Op de Maas in onze provincie zijn de afvoeren momenteel lager dan op hetzelfde moment in 2017 én 2018,” laat waarnemend Gouverneur Michel Carlier van de provincie Limburg weten. En vorig jaar waren ze al historisch laag. “Op de onbevaarbare waterlopen zijn de peilen nog dalend, en de grondwaterstanden zijn eveneens veel te laag.” Het goede nieuws? Er is de volgende dagen terug wat regen voorspeld. “Maar die zal lang niet volstaan om voldoende reserve te krijgen in Limburg,” vreest Carlier. “Bovendien voorspelt het KMI nadien alwéér mooi en droog weer. We moeten dus wel ingrijpen.”

Gezondheidsrisico’s

Op de Maas, het Albertkanaal en de Kempische kanalen in Limburg worden de waterkrachtscentrales prompt stilgelegd. Aan het sluizencomplex in Ham wordt het water nu al maximaal teruggepompt. Sinds vorige week gold er al een verbod om water te pompen uit verschillende waterlopen, voornamelijk in het zuiden van onze provincie. Dat lijstje wordt nu nog een stuk uitgebreid. Vanaf donderdag is het van kracht in grote delen van de provincie Limburg. “Een noodzaak,” benadrukt de waarnemend Gouverneur. “De lage waterstand in de beken zorgt voor gezondheidsrisico’s en natuurschade. Daarnaast kunnen beken door het gebrek aan stroming dichtgroeien, wat dan weer zorgt voor overstromingsrisco’s als het plots wél weer heel hard gaat regenen. Het is een beslissing die we genomen hebben met alle partners. Waterverbruikers zoals landbouwers die echt in de problemen komen, kunnen mits vergunning in een aantal plaatsen terecht aan de installaties van Aquafin of aan de kanalen.”

“Noodzakelijk voor de vissen”

Bij viskwekerijen Vandeput in Zonhoven volgen ze de waterstanden intussen nauwlettend. Hun vijvers worden gevoed door de Roosterbeek, en die valt voor alle duidelijkheid nog net buiten de afgekondigde maatregelen. “Maar we voelen het natuurlijk wel,” erkent Brecht Vandeput, één van de zaakvoerders. “Door het dalen van het water is er minder zuurstof in onze vijvers. Vorig jaar heeft dat tot problemen van vissterfte geleid aan het Bolderdal. Daar stond het water historisch laag. We hebben nu extra noodgeneratoren ingeslagen om pompen te bedienen die zuurstof kunnen leveren. Het is vervelend dat sommige mensen water uit de beek pompen, gewoon om hun gazon te sproeien. Wij hebben dat water natuurlijk echt wel nodig voor de vissen. Bovendien geven we het water aan onze laatste vijvers stroomafwaarts weer terug aan de beken. Maar om die doorstroming te krijgen hebben we voldoende water nodig. Samen met het Agentschap Natuur en Bos zorgen we zo dat de vijvers gevoed blijven.”

De provincie Limburg werkt intussen hard aan plannen om op lange termijn maatregelen te nemen, tegen de periodes van aanhoudende droogte. Gevreesd wordt dat die periodes met de opwarming van de aarde veel vaker gaan voorkomen. “Enkele universiteiten buigen zich met ons over oplossingen. Het onderzoek zal in het najaar afgerond zijn,” aldus Michel Carlier. “Dan kunnen we bekijken hoe we Limburg de volgende zomers van water kunnen blijven voorzien.”