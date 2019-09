“De Roosterbeek in Zonhoven terug openleggen? We zeggen niet meer a priori neen” Toon Royackers

12 september 2019

09u28 2 Zonhoven Is het een goed idee om de Roosterbeek in Zonhoven-centrum terug open te leggen? “We zeggen niet meer a priori ‘neen’,” aldus burgemeester Johny De Raeve (Open VLD). De gemeente heeft het plan om het centrum terug groener te maken. En een kabbelend beekje kan daar eventueel bij horen.

“Fijn dat ook bedrijven nu inzien dat ons dorpscentrum toch wat te veel beton heeft,” wierp oppositieraadslid Steven Reynders (Groen) deze week op, tijdens de gemeenteraad. Op het Kerkplein werd alvast een ‘groene oase’ geplaatst op initiatief van een privé firma. Het gaat om een picknickbank met groenbeplanting. “De burgemeester liet toen verstaan dat het om de start gaat van de vergroening van het centrum. Maar wat gaan jullie precies doen?”

Oppositieraadslid Sven Lieten (Zonshoven) had zelf alvast een suggestie. Leg de Roosterbeek in het dorp weer open. Dat heeft onze partij trouwens al een paar keer voorgesteld. Misschien is dat nu de gelegenheid?” De Roosterbeek werd begin jaren zeventig in het centrum overwelfd. Sindsdien stroomt het water door drie dikke buizen onder het dorpscentrum door. “Door water meer ruimte te geven, beperk je bovendien het risico op wateroverlast.”

Landschapsarchitect

Open VLD – die in Zonhoven met een absolute meerderheid bestuurt – was in het verleden altijd tegen. Vaak werd verwezen naar de mogelijke geuroverlast die de open Roosterbeek zou kunnen veroorzaken. “Maar ik verneem dat het water van de Roosterbeek vandaag weer helder blauw is,” knipoogde de liberale burgemeester Johny De Raeve. “Daarom zeggen we niet meer a priori neen.” Hij liet ook weten dat de gemeente een landschapsarchitect heeft aangesteld om het dorpscentrum groener te maken. “Als die plannen klaar zijn, zullen we daarmee naar buiten komen.”