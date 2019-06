“Al duizend huwelijken begeleid in Kapel Van Ten Eikenen” Toon Royackers

07 juni 2019

15u30 0 Zonhoven Al meer dan duizend huwelijken heeft kosteres Germaine Hendrikx bijgestaan in de Kapel van Ten Eikenen in Zonhoven. En nog steeds staat de 84-jarige Zonhovense met heel haar familie paraat. Het kapelletje is trouwens beroemd, niet alleen in Zonhoven maar ook ver daarbuiten. Vooral trouwlustigen vinden het vandaag een idyllische plek om elkaar het ja-woord te geven. Geschiedschrijvers hebben het echter ook over mirakels. De kosteres heeft er intussen een dik boek over geschreven, dat afgelopen week werd voorgesteld.

‘Ten Eikenen’ is een bekend bedevaartsoord, dat ooit simpelweg begon met een Mariabeeldje in een eik. Niemand wist in de zevende eeuw precies wie dat beeldje daar plots in een eik naast de weg geplaatst had. Maar al snel werd het een trekpleister. En de naam van de buurt werd logischerwijze ‘ten eikenen’, vernoemd naar die beroemde ‘eik’. Volgens Kerkelijke bronnen zijn hier 73 personen genezen van de pest, na een bedevaart op Te Eikenen. Iets recenter is er het verhaal van de zes ‘kerkenbouwers’, die instonden voor het onderhoud van de kapel. Zij werden allemaal negentig jaar en meer, een erg hoge leeftijd voor die tijd. Op zijn minst hing er dus een erg gezonde lucht op Ten Eikenen.

Het mirakel

Ooit verplaatsten de inwoners hun kostbare beeldje van de oude eik naar de hoofdkerk in Zonhoven-centrum. Maar toen gebeurde het beruchte mirakel van Ten Eikenen. Het beeldje stond ’s anderendaags gewoon weer op haar vertrouwde plaats in de eik. Volgens sommige geschiedschrijvers had het zelfs voetje gekregen. Ter ere van het mirakel werd in de dertiende eeuw prompt een kapel opgericht.

Twee keer gestolen

En terwijl Gent zijn verdwenen rechtvaardige rechters heeft, zo heeft Zonhoven zijn eigen grote mysterie. Want in de beeldenstorm van 1567 – toen plunderaars kerken kwamen leegrover in de streek – was ook het beroemde mariabeeldje van Ten Eikenen plots verdwenen. Niemand weet waar het vandaag is. Sommige geschriften gaan er van uit dat het vernield werd, maar vermits de plunderaars eerst Hasselt bereikten, zijn er ook bronnen die denken dat de Zonhovenaren hun kostbare beeldje nog tijdig in veiligheid konden brengen. Mogelijk werd het in de buurt ergens begraven. Enkele historici wijzen er op dat het mariabeeldje dat vandaag in het bedevaartsoord Scherpenheuvel aanbeden wordt, wel erg lijkt op het oorspronkelijke Zonhovense beeldje. Mogelijk werd het dus opgegraven en naar Scherpenheuvel gebracht. Al is dat vandaag lastig te bewijzen.

In de zestiende eeuw werd een nieuw beeldje gemaakt, dat nog steeds veel pelgrims naar de buurt trok. Dat beeldje bleef veilig tot… 15 april 1975. Toen drongen alweer dieven binnen in de kapel om het mariebeeld te stelen. Ondanks oproepen, en een zoektocht langs musea werd het nooit teruggevonden. Een Oostenrijkse kunstenaar werd wel bereid gevonden, een nieuw beeld te maken. Dat ‘derde mariebeeldje’ staat vandaag nog steeds in de kapel, en wordt er goed bewaakt. Al 24 jaar door kosteres Germaine Hendrikx.

Duizend koppeltjes

Afgelopen week werd ze geëerd voor haar inzet. Na 24 jaar heeft ze al ruim duizend koppeltjes geholpen met hun viering in de kapel. Nu ze 84 geworden is krijgt ze daarbij de hulp van haar familie. Ze schreef de geschiedenis van de kapel bij elkaar in een dik boek van 136 pagina’s, dat intussen te koop is. Daarin staat onder meer nog het verhaal van het vreemde ‘hemelpoortje’ dat nog goed zichtbaar is aan de zuidelijke gevel van de kapel. Langs dat poortje werden de bewoners vroeger na een afscheidsplechtigheid naar hun laatste rustplaats gebracht.

Het boek is te verkrijgen bij de familie. Nicole Vandeput (0477/25.34.33) of Germaine Hendrikx (011/81.43.70)