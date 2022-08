Zondag sneukelfietstocht van STERK

MOORSLEDE/DADIZELEDe politieke partij STERK organiseert komende zondag sneukelfietstocht. Er is tussen 13 en 15 uur vrije start in de Scherminkelstraat in Moorslede en in de Waterstraat in Dadizele. De afstand bedraagt 22 kilometer.