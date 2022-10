Zondag opendeur en jazzconcert in Triamant

Grobbendonk Vrouw (75) kritiek na val met fiets

Een 75-jarige vrouw is donderdagnamiddag rond 16.20 uur met haar fiets ten val gekomen op de Bouwelsesteenweg in Grobbendonk. Bij de val waren volgens getuigen geen andere weggebruikers betrokken. De fietsster werd ter plaatse gereanimeerd door de hulpdiensten en is in kritieke toestand naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen gebracht. Het incident veroorzaakte heel wat verkeershinder op de Bouwelsesteenweg.

