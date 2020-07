De Kringwinkel Gesponsorde inhoud Zomervakantie in eigen tuin? Mieke creëerde een kinderparadijs voor nog geen 82 euro Aangeboden door De Kringwinkel

07 juli 2020

08u00 0 Net als heel wat Belgen kiezen Mieke Totté (28) en haar gezin deze zomer voor een staycation. ‘Met alle onduidelijkheid rond corona leek het ons veiliger om thuis te blijven. Op een weekendje Centerparcs na zullen we deze zomervakantie dus vooral in eigen tuin vertoeven.’ Om er zeker van te zijn dat haar kinderen zich niet zouden vervelen, toverde Mieke haar tuin om tot een waar speelparadijs.

Iedere kleutermama kan het vast beamen: jonge kinderen geëntertaind houden is geen sinecure. ‘Lilly (3,5) en Louis (2) gaan niet naar de vakantieopvang en zijn het gewoon dat ik er altijd ben voor hen. Toch wou ik thuis graag een vakantiesfeer creëren. De speeltoestellen in de tuin leken de laatste tijd hun magie verloren te hebben. Een nieuw zomers speelhoekje gevuld met aantrekkelijk speelmateriaal leek me dus een goed plan. Hopelijk gaan de kinderen zo ook wat vaker zelfstandig spelen, zonder dat ik hen telkens op gang hoef te helpen (lacht).’

Verrassingszoektocht

Een duidelijk concept voor haar speelparadijs had Mieke niet meteen voor ogen. ‘Ik wist wel dat ik het duurzaam zou aanpakken. Nieuw speelgoed kost handenvol geld, terwijl je bij De Kringwinkel zoveel spullen vindt die perfect nog een rondje mee kunnen. Samen met mijn zus ben ik naar een Kringwinkel in de buurt getrokken. Ik heb me er echt laten verrassen. Het aanbod wisselt er voortdurend. Dat je nooit op voorhand weet welke schatten je zal ontdekken, maakt het extra leuk. Telkens weer sta ik ervan versteld hoeveel spullen écht aansluiten bij mijn persoonlijke smaak. Sommige spullen zijn als nieuw, anderen hebben al wat geleefd. Dat mag! Ik hou van gezelligheid. Het hoeft allemaal niet zo perfect te zijn. Zo tikte ik er voor amper 6 euro een houten loopfietsje op de kop. Met wat stickers erop ziet het er zo weer als nieuw uit. Daar word ik echt blij van.’

Onbekende speelparels

Dé leukste kringloopvondst? ‘Het schattige houten zitbankje op kleutermaat. Zo mooi dat het ook na de zomer een vaste plaats in de tuin verdient. Met wat boekjes binnen handbereik wordt het gegarandeerd een van de lievelingsplekjes van Lilly en Louis. En ook van het tentje zijn ze helemaal weg. Het is een heerlijke plek om even de schaduw op te zoeken, wat uit te rusten én de ideale opberger voor het speelgoed bij regenweer. Win-win!’ Om haar kinderen te blijven verrassen koos Mieke bewust voor speelgoed dat ze nog niet kenden. ‘De ringenwerpset, de blikken om omver te gooien… Onbekend speelgoed is altijd een schot in de roos. Ook de grote zak klikbare stapelblokken waren trouwens een succes. Ons fonkelnieuwe speelparadijs kostte ons € 81,55. Ik ben er zeker van dat onze kinderen er heel wat plezier aan gaan beleven. Nu nog hopen op mooi weer en onze zomervakantie kan niet meer stuk!’

Must-haves voor een speelparadijs in eigen tuin:

Speeltentje:

Beach ball set:

Plastieken bouwblokken:

Schuifbak:

Houten tuinbankje:

Picknickmand:

Aperitiefschaal:

Rotan magazinehouder:

Gele parasol:

Houten loopfietsje:

Croquetset:

Autoparcours:

Pong spel:

Pluchen stokpaard:

Hartvormig kussen:

Kinderboekjes:

Dekentje:

Hangende opberger:

Pop:

Handpoppen:

