Zomerbar Summerlake opent donderdag weer de deuren: “Kom genieten van een hapje en een drankje op onze verschillende terrassen”

Leuven Duikfles­sen ontploffen in Leuvense winkel: twee personen lopen brandwon­den op in aangezicht

In Diveolution, een duikwinkel op de Tiensesteenweg in Leuven, zijn woensdagavond een 53-jarige en een 49-jarige man gewond geraakt. Tijdens het vullen van duikflessen zijn deze plots ontploft en is er een brand ontstaan.

6 juli