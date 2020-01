Zorgwoningen ‘Ter Smisse’ krijgen vorm: “We geven iedere doelgroep kansen” emz

24 januari 2020

12u29 0 Zoersel De tien gloednieuwe zorgwoningen aan de Smissestraat achter Woonzorgcentrum De Buurt zouden eind maart bewoonbaar zijn. De gemeente zal drie verschillende doelgroepen de kans geven om met een zorgnood zelfstandig te wonen: “Met dit innovatief project brengen wij de zorg naar de mensen in plaats van dat zij moeten verhuizen als de zorgnood te groot wordt”, licht schepen voor Sociale Zaken Cindy Van Paesschen (N-VA) toe.

In samenspraak met Beschut Wonen De Sprong van het Psychiatrisch Ziekenhuis Bethanië, zorgcentrum Monnikenheide Spectrum, woonzorgcentrum De Buurt en Sociale Huisvestingmaatschappij De Voorkempen heeft OCMW Zoersel een toewijzingsreglement en doelgroepenplan opgesteld voor de tien sociale woningen van zorgproject Ter Smisse: “Ouderen met zorgnood, personen met een beperking en personen met een geestelijke zorgnood die met enige ondersteuning zelfstandig kunnen wonen, komen in aanmerking. Op die manier vormt het project een alternatief voor residentiële zorg. Verder past het in een inclusief beleid en stimuleert het de vermaatschappelijking van de zorg”, zegt Van Paesschen.

Daadwerkelijke mix

Het innovatief concept van gemixte doelgroepen kon ook bij de oppositie op bijval rekenen: “Dit is zeer vernieuwend in Vlaanderen. We doorbreken immers de kokertjes van doelgroepen. Al moet die doelstelling van verschillende doelgroepen ook wel nog effectief verwezenlijkt worden”, zegt CD&V-gemeenteraadslid Katrien Schryvers. Volgens haar maken vooral 65-plussers een kans als de regel geldt dat wie van de laatste tien jaar vijf jaar in Zoersel gewoond heeft, in aanmerking komt voor een sociale huurwoning bij het nieuwe zorgproject: “We zullen met de bevoegde commissie ervoor zorgen dat er een minimum en maximum aantal komt voor iedere doelgroep. Idealiter is dat een evenwichtige verdeling, maar veel hangt ook af van de wachtlijst”, besluit Van Paesschen.