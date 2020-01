Zorgcentra Monnikenheide en Spectrum vzw fuseren emz

07 januari 2020

12u20 2 Zoersel Het zorgcentrum Monnikenheide in Zoersel fuseert met Spectrum vzw uit Wuustwezel. Sinds 1 januari 2020 gaan ze officieel door het leven als Monnikenheide-Spectrum. Net als de overkoepelende groep Emmaüs vzw heeft de nieuwe samenwerking de vrucht van de esdoorn als logo.

Na een jaar onderhandelen, overleggen, informeren, afspreken en plannen, besloten Monnikenheide en Spectrum vzw samen te werken. Bijgevolg wordt ook Spectrum een onderdeel van de koepel Emmaüs vzw, die onder meer het Psychiatrisch Ziekenhuis Bethanië in Sint-Antonius Zoersel omvat. Het zorgcentrum Monnikenheide heeft voorzieningen in Zoersel en Malle, terwijl Spectrum actief is in Essen en Wuustwezel. In de loop van januari zal de samenwerking bekroond worden met de nieuwe website www.monnikenheide-spectrum.be.

Esdoorn

Het logo van Monnikenheide-Spectrum komt overeen met het gloednieuwe logo van Emmaüs: het vruchtje van de esdoorn dat beter bekend staat als ‘helikoptertje’: “Die symboliek vertelt ons verhaal: de centrale rol van Emmaüs als esdoorn en de vele voorzieningen die als helikoptertjes uitvliegen en hun eigen weg gaan, hun eigen dromen achterna”, klinkt het. Ook de kleuren passen bij Monnikenheide-Spectrum: “Het geel is stralend, warm en vrolijk, terwijl het groen rust en geborgenheid brengt.”