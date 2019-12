Zorg dat jouw omheining beter is dan die van je buurman: specialist geeft preventietips tegen wolvenschade Ben Conaerts

28 december 2019

17u11 0 Zoersel Na de heisa rond de rondzwervende wolf in Zoersel, die waarschijnlijk drie schapen doodbeet afgelopen week, zit de schrik er bij sommige inwoners goed in. Volgens wolvenspecialist Jan Loos van Welkom Wolf heeft de wolf Zoersel intussen al verlaten, maar zwerft hij nog steeds in de Kempen rond. “Het is belangrijk dat schapenhouders preventieve maatregelen nemen. Met schrikdraad kan je jouw schapen perfect beschermen tegen een wolvenaanval.”

De voorbije week beet een wolf in Zoersel hoogstwaarschijnlijk drie schapen dood. Bij sommige lokale schapenhouders zit de schrik er dan ook goed in. Volgens Jan Loos van Welkom Wolf zijn er echter goede redenen om aan te nemen dat de wolf zich intussen heeft verplaatst. “We hebben aanwijzingen – zichtwaarnemingen, maar geen keiharde bewijzen – dat de wolf nog steeds in de Kempen rondloopt, maar intussen niet meer in Zoersel. Wolven leggen met gemak tientallen kilometer per nacht af en voorlopig lijkt er geen einde te komen aan de zwerftocht van dit exemplaar.”

Flinke stroomstoot

Zolang wolven zwerven, zijn schapen of ander kleinvee helaas een heel voor de hand liggende prooi. Máár, benadrukt Loos, schapenhouders kunnen wel preventieve maatregelen nemen. “Wolven zijn opportunisten: ze gaan steeds voor de maximale prooi met minimale inspanning. Je mag het hen dus niet gemakkelijk maken om schapen te pakken, integendeel. Je moet er juist voor zorgen dat ze schapen gaan associëren met een flinke stroomstoot. Dat lukt maar alleen als alle schapenhouders dezelfde preventieve maatregelen nemen en een wolfwerende omheining met schrikdraad plaatsen.”

Minstens 120 centimeter hoog

Ondanks dat de wolf in Zoersel zich vorige week nog een weg wist te banen doorheen drie schrikdraadrasters, gelooft de wolvenspecialist dat schrikdraad werkt. Althans, op voorwaarde dat de schrikdraad voldoet aan bepaalde vereisten. “In de praktijk zal een wolfwerende omheining goed functioneren en 98 procent van alle wolvenaanvallen voorkomen als ze 120 centimeter hoog is, als de wolf er niet doorheen kan, én als ze minstens twee stroomdraden bevat: één op 15 centimeter van de grond en één op de bovenkant op 120 centimeter. Op die manier kan de wolf er niet onder en durft hij er ook niet over.”

Minstens 4.500 Volt

Naast de afmetingen is ook de spanning op de omheining van cruciaal belang. “De spanning moet overal minimaal 4.500 Volt (= 4,5 kV) bedragen”, klinkt het. “In de praktijk worden spanningen tot 12.000 Volt (= 12 kV) gebruikt. De spanning op zich zegt lang niet alles; de impulssterkte van het schrikdraadapparaat (uitgedrukt in Joule) is minstens zo belangrijk. We bevelen een krachtig schikdraadapparaat aan. Dat garandeert niet alleen dat de omheining over de volledige lengte voldoende spanning houdt, het zorgt er ook voor dat je geen nieuw apparaat moet aankopen als je later zou beslissen om de elektrische omheining uit te breiden.”

Wil je jouw dieren beschermen tegen een wolf en preventiemaatregelen nemen, dan kan je rekenen op een subsidie. Zodra een wolf zich ergens vestigt, bakent de Vlaamse overheid een risicozone af en stelt ze 80 procent subsidie ter beschikking om de preventieve maatregelen zo snel mogelijk te implementeren op het terrein.

Op de website van Welkom Wolf vind je nog meer praktische informatie over hoe je jouw vee kan beschermen tegen een wolvenaanval.