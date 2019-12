Zonder vrijwilligers geen Zoerselse brandweer: “Bij een ramp brengen we zo 300 man op de been” Ewoud Meeusen

05 december 2019

16u00 4 Zoersel De brandweerposten in Zoersel tellen drie brandweermannen in vaste dienst en... 54 vrijwilligers. De brandweer is dan ook de beroepssector bij uitstek die voor het overgrote merendeel draait op vrijwilligers: “Bij een ramp kunnen wij in Zone Rand makkelijk 300 brandweermannen op de been brengen, wat voor een beroepskorps ondenkbaar is”, vertelt commandant Stijn Lenaerts.

Vandaag donderdag vieren we de Internationale dag van de Vrijwilliger. De brandweer kan ieder jaar op heel wat vrijwillige brandweerlui rekenen: “De vaste brandweerlui zorgen voor stabiliteit, de vrijwilligers voor dynamiek. Dankzij hen kunnen we steeds met voldoende manschappen uitrukken”, vertelt Lenaerts. Ieder jaar wordt het volgens hem in het algemeen moeilijker vrijwilligers te vinden: “Desondanks zijn wij erin geslaagd dit jaar dertig nieuwe gepassioneerde en geëngageerde vrijwilligers aan te werven voor Zone Rand, waarvan één in Zoersel zal aangesteld worden”, zegt Lenaerts, die Zone Rand mee coördineert.

Rots in de branding

Twee van de achthonderd vrijwillige brandweerlui uit Zone Rand zijn Bert Jonk (47) en Mike Volders (44). Naast hun voltijdse job als respectievelijk wegenwachter bij VAB en beroepsbrandweerman in Waasland, zijn ze ook dag en nacht bereikbaar voor de Zoerselse brandweer: “Soms ben je net ingedommeld na een nachtdienst, maar tien minuten later sta je in een helse vuurzee”, vertelt Bert.

Loftrompet

Het duo haalt heel veel voldoening uit wat ze doen: “Ooit hebben wij bij een oud mevrouwtje een wc hersteld. Radeloos had ze de brandweer opgeroepen, want haar terminale man kon niet slapen door het lekkend toilet. Ze waren zo dankbaar dat ze achteraf een brief naar de burgemeester hadden gestuurd om ons te bedanken”, zegt Bert.

Ook Mike apprecieert het respect voor de brandweerlui: “Afgelopen zomer zag ik toevallig een voetganger aangereden worden door een bus. Ik was met een collega op wespencontrole. Mijn collega in wespenbeschermingskostuum en ik hebben daar een reanimatie uitgevoerd in extreme hitte. Op zulke momenten vertrouwen de mensen totaal op ons.”