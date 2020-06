Zomerschool aan huis: gemeente zoekt vrijwillige lesgevers emz

17 juni 2020

20u37 0 Zoersel Door de coronacrisis hebben heel wat kinderen een leerachterstand opgelopen. Daarom organiseren de gemeente en het OCMW van Zoersel in samenwerking met Domo Voorkempen en de Opvoedingswinkel een zomerschool aan huis. “We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die thuis bijles willen geven”, vertelt welzijnsschepen Cindy Van Paesschen (N-VA).

In de gemeente Zoersel zullen de scholen zelf geen zomerschool of zomerklasje inrichten. Daarom wordt er een zomerschool aan huis op poten gezet. De gemeente bezorgde daarvoor aan alle scholen invulbrieven. De zorgleerkrachten kunnen dan inschatten wie thuis bijles nodig zou hebben in de maanden juli en augustus. Wie niet wil dat dat thuis doorgaat, kan ook een beroep doen op de gemeentelijke lokalen.

Die bijlessen zouden in juli opstarten. Om dat te kunnen bewerkstelligen, is er nog nood aan vrijwillige lesgevers. “Wie bijvoorbeeld een krak is in wiskunde of goed Frans spreekt en dat op een geduldige manier aan de kinderen kan uitleggen, mag zich zeker aanmelden. Of leerkrachten die nog wat tijd over hebben?”, aldus de welzijnsschepen.

Meer informatie verkrijgen of zich aanmelden kan per mail via vrijwilligerspunt@zoersel.be of telefonisch op het nummer 0492 25 82 36.