Zoerselse speelgoedwinkel doet oproep tijdens Weekend van de Klant: “Koop lokaal, je zal het je niet beklagen” Sander Bral

03 oktober 2020

11u24 3 Zoersel “Het moeilijkste moet nog komen.” Dat is de waarschuwing die de Zoerselse speelgoedwinkel Kiki de wereld instuurt tijdens het Weekend van de Klant. “Als mensen meer en meer online gaan shoppen gaan grote buitenlandse spelers daarvan profiteren en blijven wij in de kou staan. Koop lokaal!”

“18 maart 2020, de dag waarop voor quasi elke handelaar veel veranderde”, begint Roeland Ruelens van speelgoedwinkel Kiki zijn betoog. “Vandaag zijn de winkels opnieuw open maar niets is nog hetzelfde. Lokale handelaars hebben een zeer harde periode achter de rug maar het moeilijkste moet nog komen.”

“Wat als mensen onzeker worden over hun job en aankopen beginnen uitstellen? Wat als mensen lang tijdelijk werkloos zijn en nog meer op hun centen moeten letten? Wat als mensen fysieke winkels blijven vermijden en nóg meer online gaan shoppen? Dan zullen vooral grote buitenlandse spelers daarvan profiteren.”

Passie

“Als het dat is wat lokale handelaars nog te wachten staat, ziet het er niet goed uit”, gaat Roeland verder. “Niet enkel voor de ondernemers die zich dag in dag uit met passie inzetten voor hun zaak, maar voor iedereen. Wie gaat je nog geweldige service aanbieden, ook na aankoop? Wie zorgt voor lokale tewerkstelling, met minder files, en meer tijd voor je gezin? Welke handelaars betalen in dit land belastingen waarmee onder andere de zorg wordt betaald? Welke bedrijven sponseren lokale sportclubs en jeugdverenigingen? Wie engageert zich om mensen die het moeilijk hebben zich nuttig te maken? Juist, de lokale handelaren, niet de internationale giganten.”

(lees verder onder de foto)

“Als elk huishouden iedereen maand honderd euro lokaal zou spenderen in plaats van in het buitenland zou dat 21.420 extra jobs opleveren”, meent Roland. “Lokale handelaars geven gemiddeld meer dan tweeduizend euro uit aan sponsoring in de lokale gemeenschap.”

Geen liefdadigheid

“Het is dus duidelijk”, besluit Roeland. “Het is voor iedereen goed de winkel of webshop om de hoek niet te vergeten. Neen, doe dat niet uit ‘liefdadigdheid’, maar voor de persoonlijke service, de nabijheid en gewoon omdat het leuk is. Bovendien kan je ook lokaal online shoppen, als je echt de deur niet uitwil. Als je nog eens een nieuwe outfit, nieuwe planten of een leuk cadeautje zoekt, denk dan eens aan de lokale handelaar. Je zal het je niet beklagen.”