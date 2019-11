Zoerselse senioren trappen af met kookworkshop: “Voor mij is vegetarische voeding een totaal nieuwe ervaring” Ewoud Meeusen

18 november 2019

12u15 0 Zoersel Van 18 tot 23 november organiseert de Zoerselse Seniorenraad zijn jaarlijkse seniorenweek in samenwerking met de bibliotheek en de cultuurraad. Maandagmorgen haalden de senioren in het Zonneputteke hun kookkunsten uit de kast voor een workshop vegetarische voeding. Die werd begeleid door Marjan Kathagen (62) van milieuorganisatie Velt: “Vandaag werken we voornamelijk met verschillende seizoensgroenten van de lokale bioboerderij De Dobbelhoeve uit Schilde. Op die manier is het niet alleen een workshop rond gezonde, maar ook ecologische verantwoorde voeding”, verklaart Marjan.

Twaalf deelnemers lieten zich maandagvoormiddag introduceren in de wereld van vegetarische, gezonde en milieubewuste voeding: “Wij aten vroeger boterhammen met bruine suiker, wat nu amper nog denkbaar is. Senioren worden tegenwoordig veel meer geconfronteerd met nieuwe voedingspatronen. Daarom wou de Seniorenraad in kader van de dioxinecrisis, de klimaatproblematiek en het dierenwelzijn de senioren laten kennismaken met de vegetarische en milieubewuste keuken”, vertelt voorzitster van de Seniorenraad Els Schoepen (73).

Een nieuwe ervaring

Ook Liliane Weyns (63) uit Sint-Antonius Zoersel meent dat een vleesrijk voedingspatroon met de generatie te maken heeft: “Wij aten vroeger veel meer vlees, maar dat is een kwestie van gewoonte. Voor mij is vegetarische voeding een totaal nieuwe ervaring. Ik ben ervan overtuigd dat dat ook lekker kan zijn.” De Seniorenweek is niet alleen leerrijk, maar zorgt ook voor sociaal contact: “Ik ga zeker nog aan andere activiteiten deelnemen. Zo leer ik vaak nieuwe mensen kennen”, vertelt Liliane.

Seizoensgroenten en ‘afvalsoep’

Op de workshop worden de senioren begeleid door hobbykok Marjan Kathagen uit Halle-Zoersel. Als lid van vzw Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) hecht Marjan ook veel aandacht aan het ecologische verhaal: de bouillon voor de Oosterse linzensoep wordt gemaakt op basis van ‘afval’ als pompoenpitten. Daarnaast leren de senioren drie soorten plantaardig broodbeleg maken: “Die lekkere tapenades op basis van pompoen, bloemkool en boerenkool zijn een gezonde variatie op een stuk kaas of hesp”, legt Marjan uit. De senioren sluiten af met een heerlijk seizoensgebonden dessert: appel-perencrumble met chocolade.