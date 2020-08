Zoerselse ringweg loopt opnieuw vertraging op: aanleg in 2021 lijkt onhaalbare kaart emz

04 augustus 2020

18u49 2 Zoersel Er lijkt maar geen schot te komen in een ringweg rond Zoersel. De oorspronkelijke timing om de werken in 2021 te starten, zou een onhaalbare kaart zijn. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams parlementslid en Zoersels CD&V-gemeenteraadslid Katrien Schryvers aan minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). “Ik vrees dat een effectieve start nog veraf is”, zegt Schryvers.

Ondertussen ligt het dossier al bijna 57 jaar op tafel. Al in november 1963 besliste de Zoerselse gemeenteraad over het tracé van de omleidingsweg. Vanuit de gemeente wordt sindsdien aangedrongen op de realisatie ervan. Intussen groeide de deelgemeente Zoersel spectaculair, werd de E34 aangelegd en ontwikkelde de industriezone Malle zich. Allemaal elementen die een grote weerslag hebben op het (zwaar) verkeer in de regio. De omleidingsweg en de nieuwe verbindingsweg tussen de omleidingsweg en de industriezone van Malle moeten de dorpskern van Zoersel, maar ook die van Oostmalle en Westmalle te ontlasten.

Juridische dossiers

In het najaar van 2012 werd voor de omleidingsweg rond Zoersel een bouwaanvraag ingediend en een openbaar onderzoek georganiseerd. Een half jaar later besliste het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) die bouwaanvraag voor de omleidingsweg in te trekken vanwege een aantal negatieve adviezen en bezwaarschriften. Een nieuwe indiening kan pas wanneer er juridische zekerheid is met betrekking tot de dossiers over de omlegging en de afschaffing van een aantal buurtwegen, wat nodig is om de omleidingsweg te kunnen realiseren.

Om dat te bekomen werden eerder tien dossiers ingediend bij de deputatie. Zes daarvan werden goedgekeurd, maar de overige vier werden afgekeurd vanwege ontbrekende rooilijnplannen. Pas nadat de dossiers zijn aangevuld met de nodige informatie kunnen ze opnieuw bij de deputatie worden ingediend. Schryvers vernam dat het daarop nog steeds wachten is. Wel stelde Peeters dat ze de administratie zou vragen hier verder werk van te maken.

Tachtig onteigeningen

Verder zijn er voor de realisatie van de ring rond Zoersel tachtig onteigeningen nodig. De kost daarvan wordt geraamd op zes miljoen euro. Voor enkele percelen werd het onteigeningsbesluit vernietigd. Er zou snel werk gemaakt worden van een nieuw onteigeningsbesluit. Zo zou de totale onteigeningsfase geen verdere vertraging oplopen.

Het is nog steeds de bedoeling zoveel mogelijk grondverwervingen in onderling akkoord te realiseren. Ondertussen zijn er vijftien innemingen gebeurd. Dat zijn er slechts acht meer in vergelijking met vorig jaar. Wel werden er zeven nieuwe akkoorden bereikt. Tegenover de innemingen waarvoor al een akte werd opgemaakt en de bereikte akkoorden staat een bedrag van 1.906.731,05 euro. Voor 2020 is er nog maar een bedrag van 500.000 euro voorzien voor de onteigeningen.

Noodzakelijk

Gezien de stand van zaken is het volgens Peeters op dit ogenblik niet realistisch om de werken in 2021 te starten. De vorige minister van Mobiliteit Ben Weyts kondigde nochtans aan dat de werkzaamheden dan zouden beginnen. “Dat er vertraging zit op het dossier, die bui zagen we al langer hangen. De minister zegt wel dat ze er bij het AWV op heeft aangedrongen om dit dossier zo snel als mogelijk uitgevoerd te krijgen en de onteigeningsprocessen nauw op te volgen. Aan het huidige tempo van de grondverwervingen en met het nu nog voorziene budget vrees ik echter dat de effectieve start nog wel echt veraf is.”

Voor Schryvers is de vertraging een teleurstelling. “Een jaar geleden werd gezegd dat er versneld werk zou worden gemaakt van de onteigeningen, zodat de werken in 2021 zouden kunnen starten. Nu blijkt dat er nog heel veel werk aan de winkel is vooraleer de eerste spadesteek genomen zal kunnen worden. Nochtans is de aanleg van deze weg echt noodzakelijk om de dorpskern van Zoersel weer leefbaar en verkeersveiliger te maken. Intussen wordt het allemaal ook niet goedkoper. Voor de aanleg van de omleidingsweg bedraagt de huidige raming niet minder dan 9,24 miljoen euro.”