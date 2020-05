Zoerselse oppositiepartijen roepen om bezwaarschriften in te dienen tegen windmolens emz

14 mei 2020

12u55 2 Zoersel Vlaams Belang Zoersel en h-EERLIJK ZOERSEL roepen de burgers op bezwaarschriften in te dienen tegen de Vlaams Belang Zoersel en h-EERLIJK ZOERSEL roepen de burgers op bezwaarschriften in te dienen tegen de vier windturbines op en rond het industrieterrein op de grens van Malle en Zoersel . Op die manier willen de twee oppositiepartijen steun verlenen aan burgerplatform Windstil.

Op 31 maart diende energiespecialist Encon namens de drie privébedrijven Mintjens, Tri nv en Fingo een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor vier windturbines in bij de provincie. Volgens de plannen zouden drie daarvan komen op grondgebied Malle en één op grondgebied Zoersel, vlak naast het voetbalveld van KFC Eendracht Zoersel. Van donderdag 7 mei tot vrijdag 5 juni loopt het openbaar onderzoek, waarbij burgers het dossier kunnen inkijken en bezwaarschrift indienen indien gewenst.

Alternatieve locatie

Daartoe roept onder meer h-EERLIJK ZOERSEL haar leden en sympathisanten op. “We zijn grote voorstander van duurzame energie, maar we begrijpen zeer goed de bezorgdheden van de omwonenden. Het is duidelijk dat het draagvlak voor het project op die locatie nog steeds ontbreekt. We zouden in samenwerking met het gemeentebestuur op zoek willen gaan naar alternatieve locaties.”

De partij vraagt ofwel zelf een bezwaarschrift in te dienen of om een modelbezwaarschrift van actiegroep Windstil te ondertekenen. Dat kunnen de leden ingevuld en ondertekend bezorgen ten laatste op maandag 25 mei bij de bestuursleden Jos Vekemans (Jacobslaan 87), Stef Philipsen (Boerenkrijglaan 5), Cindy De Koning (Heimeulenweg 105) of Seppe Carlier (Halle-Dorp 142). De oppositiepartij zorgt ervoor dat de bezwaarschriften tijdig bij Windstil geraken en correct worden ingediend.

Druk hoog houden

Ook Vlaams Belang Zoersel vraagt Windstil te steunen in zijn strijd. Ze roept de burgers op om bezwaar te blijven indienen. “Zo kunnen we de druk zo hoog mogelijk houden. Nadat Vlaams Belang Nationaal Windstil inhoudelijk steun heeft verleend, zullen we de druk opvoeren door middel van een geplande Facebookcampagne”, klinkt het.