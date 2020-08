Zoerselse oppositie roept vanwege coronacrisis extra gemeenteraad samen op 25 augustus emz

13 augustus 2020

CD&V Zoersel, h-EERLIJK ZOERSEL en Vlaams Belang Zoersel roepen een online gemeente- en OCMW-raad samen op dinsdag 25 augustus. De oppositiepartijen willen een bijkomende zitting omdat heel wat coronagerelateerde agendapunten niet tot september kunnen wachten. Burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA) zal er spoedig overleg over plegen.

De laatste Zoerselse gemeenteraad dateert ondertussen van eind juni. Een bijeenkomst in juli en augustus stond niet op de planning. “Zeker wanneer er geen urgentie is, is dat te verantwoorden. Je moet niet vergaderen om te vergaderen”, vindt Wouter Bollansée, Vlaams Belang-voorzitter. De aanhoudende coronacrisis brengt daar volgens de Zoerselse oppositie verandering in. “In volle coronacrisis is het onverantwoord dat er tussen de raden drie maanden zitten”, aldus Bollansée.

Dat vindt ook CD&V-gemeenteraadslid Katrien Schryvers. “Drie maanden geen gemeenteraad, en dat in een crisisperiode als de huidige, maakt het voor de raadsleden onmogelijk om de vinger aan de pols te houden en hun taak tegenover het schepencollege uit te oefenen.”

Coronamaatregelen

Daarom roepen de oppositiepartijen een virtuele vergadering via Zoom samen op de laatste dinsdag van augustus. “Zo willen we het college voor een aantal maatregelen aanmanen tot meer spoed. Bijkomend vermijden we ook dat er te veel punten samen komen op de agenda van september”, schetst Bollansée.

Op de agenda staan vooral coronagerelateerde punten. “Zoals de steun aan onze verenigingen en de bespreking van het opstartdraaiboek voor onze basisscholen. Als gemeenteraadsleden wensen we toelichting te krijgen over de beslissingen van het college en het debat daarover te voeren. Maar ook andere punten die de voorbije weken de actualiteit beheersten, komen aan bod. Denk maar aan de uitbreiding van het takenpakket van de rattenvanger”, zegt h-EERLIJK ZOERSEL-fractieleider Tom Sleeuwaert.

De Zoerselse burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA) bekijkt het voorstel. “Wel heb ik nog nooit meegemaakt dat de timing en planning verandert. Op het eerste gezicht is er volgens mij geen reden tot een versnelde gemeenteraad. Maar ik zal het zeker nog eens overleggen”, reageert ze.