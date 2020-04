Zoerselse ontwerpt halsketting met twee handjes in de vorm van een hartje

om zorg te steunen emz

02 april 2020

17u12 1 Zoersel De Zoerselse Karolien Severins (32) heeft een halsketting met twee handjes in de vorm van een hartje ontworpen. Op die manier wil de juwelenontwerpster met haar merk ‘Kornelia’ al wie in deze crisisperiode in de frontlinie staat, een hart onder de riem steken. Per verkocht juweel schenkt ze twintig euro aan het Fonds voor Solidaire Zorg.

Door de coronacrisis schieten de solidariteitsacties als paddenstoelen uit de grond. Een opvallende actie is die van juwelenontwerpster Karolien Severins, die met het merk ‘Kornelia’ handgemaakte juwelen op de markt bracht. Ze ontwierp een halssieraad bestaande uit twee handjes die samen een hartje vormen. Dat gebaar groeide in coronatijden uit tot een symbool om dank en steun te uiten aan de zorgsector en aan wie nu een essentiële job uitvoert. “Het ontwerp staat symbool voor liefde én dankbaarheid. Dat is het allerbelangrijkste nu. We moeten laten weten dat we aan elkaar denken”, zegt Severins.

Koning Boudewijnstichting

De juweelliefhebbers die de ketting kopen, steunen niet alleen een lokale ondernemer, maar ook de zorgsector. Een deel van de opbrengst schenkt ‘Kornelia’ immers aan een goed doel. Bij ieder juweel gaat twintig euro naar het ‘Fonds voor Solidaire Zorg’, een nieuw fonds van de Koning Boudewijnstichting. “Met giften van ondernemingen en particulieren zet die stichting initiatieven op voor ziekenhuizen en residentiële zorgvoorzieningen in het hele land. Daaraan wil ik graag mijn steentje bijdragen!” vertelt Severins.

De actie loopt waarschijnlijk nog tot in de zomer. “Ik veronderstel dat de zorgsector zeker tot dan nog alle steun kan gebruiken”, besluit Severins.

Het juweel in zilver is te verkrijgen vanaf 99 euro. De prijs is afhankelijk van de materiaalkeuze. Meer informatie is terug te vinden op de website van ‘Kornelia’.