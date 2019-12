Zoerselse Mushoeve in nieuw boek Vlaanderen Vakantieland Ewoud Meeusen

12 december 2019

Zoersel Donderdag pakte Toerisme Vlaanderen uit met het boek 'Logeren in Vlaanderen Vakantieland 2020'. Daarin krijgt ook de Mushoeve in het Zoerselse gehucht Einhoven een plekje.

Op donderdag start Toerisme Vlaanderen met zijn campagne voor 2020 ‘Kenia of Kalmthout’. Aan de hand van spots op sociale media en Eén willen de vijf Vlaamse provincies dichtbijhuisvakanties promoten. Inspiratie daarvoor kan opgedaan worden via het boek ‘Logeren in Vlaanderen Vakantieland 2020' en op de website van Vlaanderen Vakantieland. Die brengen 800 logeerplekken in kaart. Ook de Mushoeve op ‘den Drengel’ in het Zoerselse Einhoven haalde die selectie. Nadat de renovatie dit jaar werd uitgevoerd, kreeg het logement 4 sterren toegekend. Volgens Vlaanderen Vakantieland is deze luxueuze, authentieke hoeve in de Antwerpse Kempen vlakbij een bosrijk gebied een ideale plek voor een vakantie in eigen streek.