Zoerselse milieudienst reikt prijs uit aan mooist verwilderde tuin (om bijen te helpen) emz

10 juli 2020

16u50 0 Zoersel De Zoerselse milieudienst reikt een prijs uit aan de mooist verwilderde berm of tuin. Op die manier wil de gemeentedienst haar inwoners aanzetten een stukje hof bijenvriendelijk te maken. Zelf experimenteert de gemeente tussen 2020 en 2022 met de openbare bermen om te kijken welke planten er groeien en welke insecten dat aantrekt.

Verschillende soorten wilde bijen staan op de lijst van de bedreigde soorten. Daar wil Zoersel verandering in brengen. Zo zal de gemeente meer voedsel en nestgelegenheid bieden door het plantenaanbod te variëren. Het uitzicht van de bermen en pleinen zal veel natuurlijker worden. In de startfase zal de gemeente bloemensoorten zaaien om de natuur te helpen. De komende tweeënhalf jaar zal er geëxperimenteerd worden met plantensoorten in de gemeentelijke bermen. Op basis van die resultaten zal het bermbeheer aangepast worden.

Ruige bermen

Die bermen zullen bewust anders gemaaid worden. In bepaalde zones worden de bermen slechts een halve meter naast de weg gemaaid. De rest laat de gemeente verruigen om de bloemen en bijen meer kansen te geven. Verkeersveiligheid en zichtbaarheid op kruispunten blijven wel de prioriteit. De gemeentelijke pleinen zullen eveneens minder gemaaid worden. Op de plekken waar de natuur haar gang mag gaan, zorgt een bordje voor de aanduiding.

Wie zelf wil bijdragen aan een bijenvriendelijk Zoersel, kan een stukje van de berm of tuin laten verwilderen door bij het maaien van de gazon steeds hetzelfde stukje over te slaan. Na verloop van tijd komen er heel wat meer bloemen en insecten. Als aanmoediging lanceert de gemeente ook een wedstrijd. De mooiste verwilderde tuin of berm krijgt een biodiversiteitsprijs. Foto’s insturen kan tot en met 30 september via milieu@zoersel.be.