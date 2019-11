Zoerselse milieudienst op zoek naar nieuwe zwerfkattenprojectleider Ewoud Meeusen

18 november 2019

17u28 0 Zoersel De milieudienst van Zoersel lanceert een oproep aan iedereen met een hart voor zwerfkatten. De afgelopen vijftien jaar bekommerde Annemie De Pauw zich om hun lot, maar nu wil ze de fakkel graag doorgeven aan een nieuwe vrijwilliger.

Zoersel zoekt een vrijwilliger die het zwerfkattenproject van de gemeente wil voortzetten. Inwoners kunnen aan de milieudienst doorgeven waar de zwerfkat momenteel verblijft. Als de melder het dier niet naar de dierenarts kan of wil brengen voor castratie of sterilisatie, is dat de taak van de projectverantwoordelijke. Indien de kat na de medische ingreep niet terecht kan bij de melder, gaat de vrijwilliger op zoek naar een nieuwe, warme thuis voor de zwerfkat.