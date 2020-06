Zoerselse markt in tijden van corona: maximaal 480 marktgangers, vooral kledingkramen tekenen present emz

02 juni 2020

11u53 0 Zoersel De stralende zon lokte dinsdagvoormiddag heel wat Zoerselaars naar de maandelijkse dinsdagmarkt. Aan de enige ingang en uitgang werd het aantal bezoekers gemonitord. Het maximale aantal toegelaten bezoekers bedroeg 480.

Dankzij de inspanningen van de gemeente kon alles volgens de afstandsregels verlopen. Er was eenrichtingsverkeer van kracht. Twee agenten van de lokale politie hielden toezicht. Bezoekers moesten hun handen ontsmetten aan de unieke ingang en enige uitgang. Daar telden de gemeentemedewerkers het aantal marktgangers met een meettoestel. Omstreeks 10 uur waren er 370 bezoekers aanwezig.

Zeker aan Wenskaarten Pascale was het druk. “Wenskaarten blijven populair. Jammer genoeg hebben we wel bepaalde feestdagen moeten missen als Pasen. Ook de communies zijn niet doorgegaan. Hopelijk worden die dan uitgesteld naar september”, zegt marktkramer Bart Van Hoffelen. Vooral de kledingkramen tekenden present. Het aanbod aan verse groenten en fruit was dan weer opvallend minder dan op een normale markteditie.