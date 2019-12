Zoerselse Lionsclub schenkt meer dan 7.000 euro aan lokale goede doelen: “Winst betekent uitdelen” Ewoud Meeusen

12 december 2019

23u30 2 Zoersel Donderdagavond heeft de Zoerserse Lionsclub zeven geldcheques uitgereikt aan verschillende goede doelen uit Zoersel en omliggende deelgemeentes. Dankzij een aantal acties zamelden de vrijwilligers geld in om sociaal geëngageerde organisaties te ondersteunen: “Winst aan het einde van het jaar staat gelijk aan uitdelen”, zegt Ivo Pauwels, voorzitter van de Lions Minerva.

De Lionsclub Minerva vormt een klein radartje in de grootste en meest performante non-gouvernementele organisatie ter wereld. De afdeling is met 10 actieve leden naar eigen zeggen de kleinste Lionsclub van België. Dankzij hun oldtimerevenement, klassieke concert en gulle sponsors halen ze heel wat geld op. Daarnaast verkocht de Lionsclub exclusieve rozenstruiken ‘Lions Charity’ en ‘Lions Generosity’. De vrijwilligers doen veel inspanningen voor het goede doel: “Deel uitmaken van de Lionsclub draait niet om rijk zijn, veel mensen kennen en oeverloos samen dineren. Wij komen samen om te vergaderen over onze acties”, vertelt Werner Vercammen, Antwerps gewestvoorzitter van Lions club.

Sociale doelen

De opbrengst van alle acties schenkt Lionsclub Minerva met veel plezier aan sociale doelen in Zoersel en de onmiddellijke omgeving. Zo kreeg vzw Sportpret een cheque van 500 euro, Clara Fey eentje van 750 euro. Nieuw op de lijst was het Tallaerthof. Die organisatie uit Koningshooikt wil mensen met iedere vorm van beperking de kans geven tot rust te komen door paard te rijden: “Deze 1.000 euro zullen we investeren in een mobiel platform om de mensen makkelijker op de paarden te krijgen”, vertelt Gerald Trekels. Ook het weeshuis van Ivo Pauwels ‘Het waterleliehuis’ op de grens van Myanmar en Thailand kreeg 1.000 euro. G-sportvereniging Scabazoe en opvanghuis voor mensen met een fysieke beperking Huize Walden ontvingen een cheque van 1.500 euro.

De overige 1.028,5 euro ging naar het ‘Lions Club International Foundation’ (LCIF). Bij een natuurramp kan die stichting van de internationale Lionsclub ervoor zorgen dat de dag daarop 100.000 Amerikaanse dollar vrijgemaakt wordt aan de lokale Lionsclub vlakbij waar de ramp plaatsvond: “Zij weten vaak wat de plaatselijke noden zijn. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook toen Albanië leed onder een aardbeving”, zegt Werner.