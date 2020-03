Zoerselse jeugdbewegingen entertainen leden met digitale uitdagingen emz

28 maart 2020

16u20 3 Zoersel Door de coronacrisis moeten ook de Zoerselse jeugdbewegingen minstens tot 19 april hun werking op pauze zetten. Om hun leden toch een beetje te entertainen, dagen de verschillende verenigingen hun leden uit met digitale opdrachten. “We roepen onze leden ook op om op zondag in hun uniform buiten te spelen”, zegt Lander Claeys (21), groepsleider van Chirojongens Sint-Antonius.

Vanwege de uitbraak van de coronacrisis verdwijnen ook de kinderen in Scouts-, Chiro-, of KLJ-uniformen tijdelijk uit het Zoersels straatbeeld. Voor vele kinderen en jongeren is het een nachtmerrie dat ze op zaterdag of zondag zich niet met hun kameraadjes kunnen uitleven. Om dat gemis toch enigszins op te vangen, springen de jeugdverenigingen creatief om met de huidige situatie. “Sinds maandag plaatsen wij elke dag een opdracht op onze Facebookgroep van Chiro Waks. Wie alle opdracht aan het einde volbracht heeft, mag zich quarantainekoning(in) noemen en krijgt een verrassing”, zegt groepsleider Vic van der Waal (19).

Ook Scouts Zoersel voorziet hoofdzakelijk online opdrachten. “Dat zijn dan vaak wedstrijdjes die vanop afstand mogelijk zijn. Zo houdt de leiding van de leden tussen het derde en vijfde leerjaar zelfs een live scorebord bij”, vertelt groepsleider Niels Van Winckel (19). De oudere leden van Akabé Halle-Zoersel krijgen iedere woensdag, zaterdag en zondag een opdracht te vervullen. “Daar moeten ze dan een foto van sturen. Eigenlijk is het vooral voor kinderen die in een paviljoen verblijven erg dat onze activiteiten niet kunnen plaatsvinden”, aldus groepsleidster Manon Dethier (23).

Tekeningen

Ook Chirojongens Sint-Antonius bieden hun leden digitaal entertainment aan. “Voor de oudere leden is er bijvoorbeeld een online quiz”, zegt Lander. De leden van het eerste en tweede middelbaar van de Chiromeisjes Sint-Antonius volbrengen hun challenges dan weer via Snapchat. “We hebben al onze leden voor de bewoners van woonzorgcentra tekeningen laten maken, die dan in een postbus aan de Chiro gestopt konden worden. Wij hebben die dan via via bezorgd”, legt groepsleidster Emma Corveleyn (20) uit.

De leiding van KLJ Zoersel bleef eveneens niet bij de pakken zitten. “Iedere zondag zetten we op Facebook een opdracht. In ons boekje hebben we extra spelletjes gezet voor onze leden”, zegt hoofdleider Pieter Van Ginkel (22). Hun collega’s van KLJ Halle rieden hun oudere leden aan zich aan te sluiten bij de Facebookgroep ‘De Online Jeugdbeweging’. “We zijn nog aan het denken hoe we ook de jongere leden ondanks corona nog een leuke tijd te bezorgen”, klinkt het bij hoofdleidster Ine Huysmans (20). Ook Scouts Halle zoekt iets op poten te zetten. “We zijn bezig met een alternatief, omdat we niet verwacht hadden dat de crisis zolang zou duren”, aldus groepsleider Joaquin Heye (22).