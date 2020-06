Zoerselse horeca blikt vooruit op heropening: “Klanten kijken al sinds dag één van de coronacrisis ernaar uit” emz

05 juni 2020

20u25 0 Zoersel Ook in de gemeente Zoersel zullen komende week verschillende horecazaken voor het eerst opnieuw klanten ontvangen. Ondanks de verminderde capaciteit zijn restaurant Stroopop en brasserie De Lindeloo optimistisch. “Een ‘full house’ verwachten we niet, maar de reservaties lopen toch al binnen”, zeggen Sammy Kampers en Amanda Oostervink, de zaakvoerders van De Lindeloo. Het populaire café ‘Oaked Pub Surcele’ houdt haar deuren voorlopig nog dicht.

De wandelaars, fietsers en ruiters zullen erg tevreden zijn dat ze opnieuw terecht kunnen bij Stroopop. Binnen zal het aantal plekken dan wel gehalveerd worden, op het terras is toch nog heel wat mogelijk. “We hebben het geluk dat we dat we het terras kunnen schikken. Kleinere horecazaken hebben die mogelijkheid niet. Om de capaciteit toch wat te verhogen, zullen we in het weekend met de avond in twee shiften verdelen”, zeggen zaakvoerders Hans Van Den Eynden en Annick Anthonis. De menukaart ondergaat geen veranderingen. Het stuk vlees vanop de grill met een lekker biertje is en blijft de troef.

Hoewel het restaurant beseft dat de klinische werkwijze mogelijks een impact zal hebben op de sfeer, zijn de uitbaters ervan overtuigd dat ze op het vast cliënteel mogen rekenen. “Er zijn klanten die al bij dag één van de coronacrisis hebben laten weten dat ze een tafeltje willen reserveren voor de heropening. Dat schept wel vertrouwen. Voor volgende week zaterdag hebben we bijvoorbeeld al 9 gereserveerde tafeltjes.”

Waar het restaurant wel kritiek op heeft, is de maatregel in de keuken gescheiden te werken. “Daarbij zou één keukenkracht aan één gerecht mogen werken. Dat is bij honderd couverts niet mogelijk, omdat we met een systeem van doorstroming werken. Zo zorgt de ‘stoof’ voor de frietjes, de ‘koude kant’ voor het slaatje en de man achter de grill voor het vlees. Er is dus drie man aan de slag voor één bord. Het kan ook anders, maar wel op een hygiënische manier”, vertelt chef Hans.

Stroopop is geopend van woensdag tot zondag. Dat is doorgaans van 12 uur tot 22 uur. Op vrijdag-, zaterdag- en zondagavond verloopt het diner echter in shiften. De eerste shift is van 17 uur tot 20 uur, de tweede van 20 uur tot sluitingstijd omstreeks 01 uur. Reserveren kan via info@stroopop.be of telefonisch via 03 383 50 45.

(Lees verder onder de foto)

Extra terrasruimte

Aan het dorpspleintje van Zoersel is Brasserie De Lindeloo nog volop bezig met de voorbereidingen om de zaal en het terras volgens de regels op te stellen. Zo komt er een desinfectiestation aan de toiletten. De afstand tussen de tafeltjes wordt zorgvuldig afgemeten. Omdat er niet aan de toog gehangen wordt, zal die nog gebruikt worden voor afhaalmaaltijden. “We snappen dat sommigen nog de kat uit de boom kijken. Zeker de oudere klanten”, vertelt Amanda. Het vast cliënteel is de afgelopen weken De Lindeloo blijven steunen. “We kregen heel wat steunkaartjes in de brievenbus. De liefde in Zoersel Dorp is groot”, lachen Amanda en Sammy.

Aangezien zowel binnen als buiten een deel van de capaciteit verloren gaat door de afstandsregels, hoopt De Lindeloo op extra terrasruimte. Daarvoor hebben ze een aanvraag gedaan bij de gemeente. Zo zouden er een drietal tafeltjes net naast de glazen wand staan. “We weten dat de gemeente daar wel voor openstaat. Dan zou ik de verloren terrastafeltjes daar kunnen recupereren. En de fietsenstalling zou eventueel aan de overkant komen. De gemeente moet nog wel groen licht geven”, vertelt Sammy.

Brasserie De Lindeloo opent op dinsdag opnieuw haar deuren. De zaak is geopend van dinsdag tot zondag met uitzondering van donderdag tussen 11 uur ‘s middags en 12 uur ‘s avonds. Reserveren kan via de website www.lindeloo.be of telefonisch via 03 336 70 10.

(Lees verder onder de foto)

Niet rendabel starten

Ondanks de goede moed bij vele horecazaken besloot ‘Oaked Pub Surcele’ op de Oostmallebaan haar deuren nog gesloten te houden. “We zien niet echt hoe de anderhalve meter afstand in een café gerespecteerd kan worden. De bijkomstige maatregelen maken het er organisatorisch niet makkelijker op. De anderhalve meter afstand zorgt er eveneens voor dat we niet rendabel zouden kunnen starten. Door onze beperkte capaciteit zouden de inkomsten bij de heropening immers niet opwegen tegen de kosten. Ten slotte stellen we ons ook nog vragen over de heropening. Als café hebben we immers een grote verantwoordelijkheid gezien de hoge besmettingsgraad van het virus”, vertelt Helga Rymen, medezaakvoerder van Surcele.